Verstappen blij met resultaten tests: ‘Echt een stap vooruit gemaakt’

Alles over de tweede testweek in Barcelona: 'Max erg positief over nieuwe auto'

18:02 De twee testweken in Barcelona zitten erop, het toeleven naar de Grand Prix van Australië over twee weken kan nu echt beginnen. In deze Pitstop-podcast bespreekt Etienne Verhoeff met verslaggever Rik Spekenbrink, die in Barcelona is, de tweede testweek. Is Max Verstappen tevreden met de nieuwe RB16? Hoe leeft het coronavirus in de Formule 1-wereld?