Verstappen blijft ondanks updates steken op P5 in kwalificatie

Door Rik Spekenbrink



Op het eerste oog is er daarmee niets veranderd in het krachtenveld bij de vijfde grand prix van het seizoen. Naar de eerste race in Europa wordt steevast met interesse gekeken, omdat alle teams vanuit de fabrieken nieuwe onderdelen laten afleveren.



De hoop van Red Bull, dat misschien wel de meeste updates toepastte, was dan ook dat het gaatje met de zilverpijlen en de rode bolides kon worden gedicht. Maar op het baanrecord (1.16,173) van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) moest Verstappen met 1.16,816 nog ruim 6 tienden toegeven. Wel was hij net sneller dan zijn Australische teamgenoot Ricciardo, met een minimaal verschil van 5 duizendsten.



Valtteri Bottas neemt morgen naast zijn ploegmaat Hamilton plaats op de voorste startij. Daarna komen de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen.



In Barcelona is de kwalificatie van groot belang, omdat het op Circuit de Catalunya tijdens de race heel lastig inhalen is. Verstappen was vrijdag in de vrije trainingen nog 4de en 3de , maar in de laatste sessie op zaterdagochtend kon hij door technische problemen maar 5 rondes rijden en klokte hij de 12de tijd. Het had geen effect op zijn kwalificatie, maar de Renault-motor komt nog altijd iets aan topsnelheid tekort ten opzichte van Mercedes en Ferrari.



De eerste ronde zal morgen dan ook van groot belang zijn voor de podiumkansen van Verstappen.De Limburger komt wel weer op voorsprong in het kwalificatieduel met Ricciardo: 3-2. Het zou zomaar kunnen dat beide Bulls morgen in de race ook weer tot een gevecht met elkaar veroordeeld zijn. Mocht dat het geval zijn, is de grote vraag: hoeveel marge nemen beide piloten ten opzichte van elkaar, na de crash tussen beiden in Bakoe twee weken geleden.