Verstappen blijft optimistisch na mindere training: ‘Overall een goede dag’

,,Overall hadden we denk ik een vrije goede dag met een wagen die hier competitief lijkt. Ik ging wat wijd in bocht 10, maar verder is er in beide trainingen weinig schokkends gebeurd", reageert Verstappen na de middagtraining. Juist aan die bocht heeft de organisatie gesleuteld. La Caixa, zoals de bocht heet, is een soepel lopende knik naar links geworden in plaats van een kort stukje rechtdoor. ,,De veranderingen lijken beter over één ronde als je aan het pushen bent. Het is wat sneller en leuker om te rijden, maar inhalen kon zondag weleens lastiger worden.”