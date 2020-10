Verstappen content met derde startplek: ‘Komen steeds dichter bij Mercedes’

In de eerste run in Q3 leek hij zelfs even op weg naar de derde pole uit zijn carrière. In tegenstelling tot beide Mercedessen bleef verbetering bij Verstappen echter uit in de ultieme run. ,,Het kwam daar niet helemaal naar ons toe, het glipte een beetje bij ons vandaan”, merkte Verstappen, die echter tevreden was over de opmars van zijn team. ,,We weten allemaal dat er bij de start van dit seizoen een paar dingen gewoon nog niet goed waren, maar die pakken we aan en proberen we te verbeteren.”



Op dat gebied had hij niets te klagen in de koude Eifel, waar vrijdag vanwege het slechte weer niet getraind werd en voorafgaand aan de kwalificatie slechts één uurtje actie op het asfalt ingepland stond. ,,Daarom zijn er ook nog wel onzekerheden, want we hebben hier nog niet een goede ‘long run’ kunnen doen. Maar vooralsnog lijkt de auto goed te werken dit weekend”, aldus Verstappen. ,,We hebben een paar upgrades mee, die nog wel geanalyseerd en geoptimaliseerd moeten worden, maar we zijn zeker op de juiste weg. We komen steeds dichter bij Mercedes en dat is positief.”