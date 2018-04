Verstappen crasht in eerste vrije training

Max Verstappen heeft op de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de omheining geraakt. Hij stapte daarop uit zijn Red Bull, die werd weggesleept.



Volgens eerste berichten valt de schade mee.



Valeri Bottas bleek in Azerbeidzjan de snelste tijdens de eerste vrije training. Daniel Riccardo werd tweede voor Sergio Perez. Lewis Hamilton kwam niet verder dan plek vier. Max Verstappen eindigde als zesde.



De oorzaak van het incident is nog niet helemaal duidelijk. ,,Max remde niet ontzettend laat of anders dan in zijn voorgaande rondjes'', zei teambaas Christian Horner op verstappen.nl.



De linkerkant van de wagen raakte licht beschadigd. Aangezien de auto in de eerste versnelling bleef hangen moest die worden weggesleept.



Tot de botsing ging het goed met Verstappen. De tijd die hij neerzette op zachte compound banden was de zesde van het totale veld.