Verstappen crasht na heftig gevecht met Hamilton, wereldkampioen krijgt 10 seconden straf

Verstappen begon op pole position, maar vanaf de eerste seconde was duidelijk dat Hamilton hem vandaag niet vanaf de start weg wilde laten rijden. Hamilton probeerde hem in iedere bocht in te halen en in de zesde bocht ging het mis.



Met zijn linkervoorwiel raakte Hamilton zijn rivaal aan de achterkant, waarna Verstappen op volle snelheid het grind inging en hard in de bandenstapel terecht kwam. Na zo'n twintig seconden kon Verstappen uit zijn auto komen, op het eerste oog zonder grote schade aan zijn lichaam. Verstappen is al in het medisch centrum geweest en heeft wel wat last van zijn benen. Zijn auto ligt wel volledig in puin.