Verstappen daagt Hamilton nu al uit: ‘Hij is God niet’

Coronavirus GP China gaat vooralsnog door, maar FIA houdt boel in de gaten

30 januari De Grote Prijs van China in de Formule 1 in Sjanghai gaat vooralsnog door op 19 april, ondanks de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. De internationale autosportfederatie FIA houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten, valt te lezen in een verklaring op de website.