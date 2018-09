Verstappen: 'Dit voelt als een overwinning'

Tijdens de laatste vrije training mopperde Verstappen nog over de Renault-krachtbron. Toch ging het tijdens de kwalificatie een stuk beter, met een tweede plaats als resultaat. ,,Dit voelt als een zege'', zei Verstappen, nadat hij zijn Red Bull opnieuw op de voorste startrij had gezet. ,,Na alle problemen met de motor is het ongelooflijk om toch tweede te worden. Dat laat zien dat we een geweldige auto hebben. Ik moet zorgen dat in de race alles goed gaat bij de start. Dan is alles mogelijk. We hebben absoluut grote kans op een mooi resultaat hier.''