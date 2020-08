Verstappen door ‘verkeer’ niet verder dan zesde tijd in laatste training

De meeste teams hadden geen haast toen de klok bij het slaan van het middaguur op groen sprong. Op een enkele installatieronde na bleef iedereen binnen, met één uitzondering. Haas had door problemen met beide - inmiddels vervangen - power units gisteren weinig asfalttijd gehad en wilde de tijd vandaag dan ook optimaal benutten. Toen de sessie twintig minuten oud was rolden de coureurs één voor één naar buiten. Max Verstappen stond als laatste nog in de pitbox, maar ook hij volgde niet veel later.



Net als de rest van het veld reed Verstappen maar weinig geklokte rondes. Dat de coureurs het grootste gedeelte van de training binnen stonden, kan te maken hebben gehad met de snel veranderende weersomstandigheden in de Ardennen. Op momenten regende het op sommige punten van de baan, terwijl op andere plekken een aangenaam zonnetje scheen. Toen de rijders in de slotfase tóch naar buiten besloten te komen werd het ineens gigantisch druk. Hamilton en Ocon konden nog snel gaan, iets waar Verstappen niet in slaagde. ‘Ja, dat is een verkeersopstopping’, vertelde de Nederlander. Ook George Russell kon er wel mee lachen, iets wat ze bij Ferrari weer weinig gedaan zullen hebben vanmiddag. Charles Leclerc eindigde op P17 weer in de staart, terwijl bij hekkensluiter Sebastian Vettel het drama compleet was.



