Verstappen: Een derde plek en Mercedes kunnen uitdagen is een heel goed begin

,,Ik moest langs Seb voor podium, wat niet eenvoudig is hier. Maar het is me gelukt. Naderde ook op Lewis nog. Dat ik rechtdoor schoot was ongelukkig, maar ik denk niet dat het resultaat anders was geweest. Het seizoen beginnen met een podiumplek en de Mercedes kunnen uitdagen is natuurlijk een heel positieve start voor ons. Ik wil ook het team en Honda bedanken, ze hebben ons wat meer power gegeven.”



Verstappen schoof in de jacht op Hamilton en de tweede plek nog even van de baan, waardoor die mogelijkheid snel verkeken was. ,,Ik was op het stuur dingen aan het veranderen en remde daardoor iets te laat”, legde de Nederlander uit bij Ziggo Sport. Gevolgen had het niet. ,,Hamilton had ook meer snelheid dan Vettel. We waren wel sneller, maar inhalen is hier heel erg moeilijk.”