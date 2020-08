Verstappen: ‘Eenstoppers zijn niet zo spannend, tweestoppers zijn veel leuker’

Meteen na de bloedstollende wedstrijd vroeg hij aan winnaar Max Verstappen waarom hij geen problemen had met zijn banden, want daar begreep ook de zesvoudige wereldkampioen weinig van. ,,Ik probeerde in het slot nog even voor een éénstopper te gaan, maar dat werd gewoon een veel te groot risico”, aldus Hamilton, die vorige week zelfs op de hardere band in de slotronde op drie wielen ternauwernood als eerste de geblokte vlag haalde. ,,Max had in tegenstelling tot ons nu nergens last van, dus dat wordt analyseren voor ons”, besloot Hamilton, die als eerste verliezer enorm genoten had van de strijd op het asfalt. ,,Misschien moet ik dit niet zeggen, want dan zitten we in de toekomst nog vaker in deze positie, maar éénstoppers ‘suck’. Zo’n race als deze is natuurlijk veel leuker voor de fans.”