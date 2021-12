Verstappen en Hamilton naast elkaar op persconferentie: over incidenten, emoties en dé race

Ze zijn het lang niet overal over eens, zullen ook zeker geen vrienden worden, maar tot een echte confrontatie leidde de persconferentie van Lewis Hamilton en Max Verstappen in Abu Dhabi niet.

Uiteraard had de FIA de twee coureurs die op 369,5 punten staan en het zondag nog één keer gaan uitvechten, samen geprogrammeerd in de donderdagse persconferentie. Maar waar Max Verstappen eerder in zijn eigen (internationale) sessie stellig was over met name de stewards - maar ook over zijn beeld van rivaal Lewis Hamilton - bleef een verbaal gevecht uit.

Natuurlijk werd het geprobeerd door de autosportpers, linksom, rechtsom. Maar de twee titelkandidaten hielden hun kruit redelijk droog en lieten zich niet uit de tent lokken. Vragen die gingen over een eventuele clash, komende zondag, of de vrees voor een controversiële beslissing van de wedstrijdleiding, werden weggewuifd. ,,Aan dat soort zaken besteed ik geen energie”, beweerde Hamilton. ,,Het is wat het is, je kan er toch niets aan veranderen”, zei Verstappen. ,,We willen allebei winnen, nog een keer een goede show neerzetten. Daar moet het over gaan.”

Of het een goed idee was om vandaag of morgen nog even samen te gaan zitten, vroeg een journalist, maar dat vonden beiden niet nodig. ,,We hebben goed geracet samen”, zei Verstappen. Dat was Hamilton met hem eens. ,,Er waren wat incidenten, maar daar leer je van, en dan ga je weer door.”

Verstappen herhaalde dat hij vindt dat er voor hem andere regels gelden dan voor zijn collega’s. Bij de beslissende inhaalactie in Jeddah duwde Hamilton hem ook buiten de baan, vindt Verstappen. De Brit zag dat anders. ,,Ik was er al voorbij en koos mijn ideale lijn. Ik ben niet buiten de witte lijnen gekomen en wist ook niet dat Max daar zat.”

Tijdens de race schold Hamilton over de boordradio op Verstappen, waarbij het F-woord viel. ,,Zoiets gebeurt in het heetst van de strijd, met de adrenaline en emoties torenhoog. Maar dat was bij wijze van spreken.” Dat achterop het T-shirt dat hij eerder op de dag droeg ‘fuck off’ stond, was toeval. ,,Ik heb het niet ontworpen. Dat zag ik pas toen ik het aantrok.”

In de zogeheten ‘event notes’ voor deze grand prix worden coureurs gewaarschuwd het netjes te houden. Ook een puntenstraf behoort tot de mogelijkheden. Verstappen: ,,Ik ken de Sporting-code, daar hoef ik niet aan herinnerd te worden. Er is niets nieuws toegevoegd.” En Hamilton: ,,Er zijn ooit al eens punten van iemand afgenomen. Goed dat het erin staat.”

Beiden staan voor het belangrijkste moment in hun carrière. Hamilton kan de eerste Formule 1-coureur worden met acht wereldtitels, Verstappen is de eerste Nederlander die kans maakt om kampioen te worden. Zowel in Engeland als Nederland zal de beslissende race zondag gratis en voor iedereen te zien zijn. ,,Heel fijn voor de mensen”, zei Hamilton. ,,Zeker in deze tijd, waarin banen en bedrijven verloren gaan.” Verstappen sloot af. ,,Ik ben de eerste Nederlander die vecht voor een wereldtitel. Hopelijk zetten veel mensen de televisie aan.”

