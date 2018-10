Verstappen gaat voor derde podiumplek op rij in Suzuka

Het aardige van de Formule 1 is juist dat er regelmatig wél iets onverwachts gebeurt. Juist dan is het zaak om de juiste beslissingen te nemen. Toen het vanochtend aan het einde van de kwalificatie ging regenen, was de vraag: slicks of intermediates? Ferrari ging voor de halve regenband, maar Sebastian Vettel zag het direct: het asfalt was nog te droog voor die (langzamere) groefband. Na de zogenoemde ‘outlap’ moesten hij en teamgenoot Kimi Räikkönen dan ook direct terug naar binnen om de fout te herstellen. Daarna maakten beiden zelf een fout, waardoor ze opnieuw geen snelle tijd konden noteren. Vervolgens ging het echt hard regenen en was dat helemaal niet meer mogelijk. De zoveelste dure missers van Ferrari dit seizoen. Hoe hoger de druk bij de Italianen, hoe gemakkelijker een fout lijkt te worden gemaakt.