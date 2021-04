Verstappen geeft geen garanties: ‘Wie strijdt met Mercedes moet blijven verbeteren’

Daarmee doelt Verstappen op Mercedes, dat sinds 2014 jaarlijks zowel de wereldtitel bij de coureurs als die bij de constructeurs in de wacht weet te slepen. ,,Als je strijdt met een team dat zeven keer op rij wereldkampioen is geworden, dan zal je jezelf constant moeten verbeteren. Dat was ook het geval geweest als we de race in Bahrein wel hadden gewonnen. Als team zijn we dan ook altijd op zoek naar verbetering. Dat is iets waar we voortdurend aan werken, we denken altijd vooruit.”