Verstappen: Hamilton rijdt fenomenaal

,,Tja, Lewis. Zes keer wereldkampioen. Wat kan ik er over zeggen? Fenomenaal, natuurlijk. Hij heeft een fantastisch team achter zich”, zegt Verstappen vlak na de race. ,,Hopelijk kunnen we ze het volgend jaar moeilijk gaan maken.”



Verstappen moest Hamilton in Amerika voor zich dulden. De Brit wist met een eenstopper net iets eerder over de finish te komen. Volgens Verstappen had die tweede plek er voor hem ook in gezeten. ,,Ze waren vandaag net iets sneller, maar ik zat er vlak achter. Als er wat gebeurde had ik er bij gezeten. Ik had ook nog tweede kunnen worden, maar dankzij de gele vlag aan het einde van het rechte stuk kon ik niet inhalen. Anders was dat wel gelukt.” maken