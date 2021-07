Verstappen heeft dag na zware crash ‘alleen beetje nekpijn’

Het gaat volgens topman Helmut Marko van Formule 1-renstal Red Bull “verrassend goed” met Max Verstappen na zijn zware crash zondag in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. ,,Voor de zekerheid heeft zijn vader Jos bij hem overnacht in een hotel. We hadden verwacht dat zijn lichaam volledig stijf zou zijn door de ongelooflijke impact van de crash, maar hij heeft nu alleen nog een beetje nekpijn. Verder is alles in orde”, liet Marko weten.

Verstappen meldde zondagavond laat al, kort nadat hij het ziekenhuis in Coventry had verlaten, dat het goed met hem gaat. ,,Alle controles waren in orde. Iedereen bedankt voor alle leuke berichten en beterschapswensen”, gaf Verstappen te kennen.

De WK-leider kwam op het circuit van Silverstone al vroeg in aanraking met Lewis Hamilton, die zelf wel verder kon en de race uiteindelijk won. Hamilton kreeg 10 strafseconden voor zijn actie richting Verstappen. De Nederlander en de leiding van Red Bull vonden die sanctie niet zwaar genoeg.

,,De gegeven tijdstraf helpt ons op geen enkele manier en doet geen recht aan Lewis’ gevaarlijke manoeuvre op de baan. Ik vind het respectloos en onsportief om het gejuich na de wedstrijd te zien terwijl ik nog in het ziekenhuis was, maar we moeten verder”, zei Verstappen.

Formule 1-baas Ross Brawn sprak een dag na de veelbesproken aanrijding de hoop uit dat beide titelkandidaten het hoofd koel houden en netjes zullen blijven rijden. ,,Niemand wil dat het wereldkampioenschap wordt beslist door crashes of sancties”, betoogde hij in een column op de website van zijn organisatie. ,,Ik hoop dat we dit soort incidenten in de toekomst kunnen vermijden, want hierdoor hebben we op het circuit van Silverstone wel een fantastische strijd tussen Hamilton en Verstappen gemist.”

Over de schuldvraag liet Brawn zich verder niet uit. ,,Zoals altijd het geval is bij deze zaken, is er een breed scala aan meningen over recht en onrecht”, hield hij zich op de vlakte.

Volgens Verstappen.com is de zwaar beschadigde bolide van Verstappen inmiddels “afgeschreven”. Dat levert voor Red Bull Racing een schadepost op van circa 7,5 ton. De motor is naar Japan gestuurd voor nader onderzoek. Honda gaat de krachtbron nog proberen te redden, aangezien er per seizoen maximaal drie motoren zonder consequenties gebruikt mogen worden. Daarna volgen er sancties.

