Verstappen heeft het naar zijn zin in Jeddah: ‘Genoten van opwindend circuit’

Red Bull-teambaas Christian Horner leek de kansen van zijn kopman nog altijd goed in te schatten. ,,Dit is een circuit voor Max en hij heeft het hier echt naar zijn zin", aldus de Brit. ,,Je zag al gauw hoe smal het hier is. Het is een uitdagend circuit, op hoge snelheid en met muren. Het zal erop aankomen wie het meeste uit de banden en zijn auto haalt, en wie een ‘clean’ rondje rijdt.”



Ook Lewis Hamilton, in beide oefensessies het snelst van allemaal, sprak na twee uurtjes trainen niets dan lovende woorden over het lange woestijnrondje. ,,De baan is ongelofelijk snel en er ligt ook veel grip. Als je hier in je ritme kan komen, is het prachtig om te rijden. Al met al ben ik blij met deze vrijdag. We hebben tussen de sessies wat aanpassingen gedaan, maar ik ben er nog niet echt uit voor welke set-up ik ga. Onze auto staat er niet verkeerd voor, maar over één ronde is Red Bull ook best snel dus we hebben zeker nog wat werk te doen.”