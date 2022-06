Verstappen heeft in Canada van niemand iets te vrezen: ‘Maar je moet altijd met jezelf bezig zijn’

Met video's Max Verstappen opent Canadees weekend sterk met snelste tijd in openings­trai­ning

Max Verstappen is goed begonnen aan het raceweekend in Montréal. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Canada was hij de snelste: 1.15,158. Het was een goed voorteken voor de wereldkampioen, die graag nog meer wil domineren dan hij tot nu toe al deed in dit kampioenschap.

17 juni