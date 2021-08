Verstappen heeft zijn favoriete Grand Prix gewonnen, maar het geeft bar weinig voldoening

Podcast | FIA kon na crashes Visser en Norris niet nog meer risico’s nemen

21:45 Max Verstappen won na twee verplichte rondjes de GP van de België. Maar op het circuit van Spa was geen race mogelijk door de regen. Rik Spekenbrink was er voor AD Sportwereld het hele weekend bij en bespreekt het met presentator Etienne Verhoeff in een nieuwe Pitstop, de Formule 1 podcast van het AD.