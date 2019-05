Verstappen: Helemaal niet tevreden

Verstappen mopperde na de kwalificatie van de Grote Prijs van Spanje. ,,We komen hierheen met updates en het doel was om het gat met Mercedes te verkleinen. Dat is niet gelukt en daar ben ik helemaal niet blij mee", zei hij voor de camera van Ziggo.



Het enige lichtpuntje volgens Verstappen was het verslaan van Charles Leclerc van Ferrari. ,,Tijdens de race zal het erom spannen. Hopelijk kunnen we om het podium vechten.”