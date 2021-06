Verstappen: ‘Het gaat goed, maar we moeten het goed blíjven doen’

Video Verstappen dolgeluk­kig met pole: ‘Jullie hebben goed werk afgeleverd’

19 juni Max Verstappen deed vandaag op Circuit Paul Ricard wat hij moest doen en dat was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk pole position pakken. Daarmee deelde hij opnieuw een mentaal tikje uit aan zijn grote rivaal Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de tweede tijd klokte. ,,Wat een geweldig weekeinde tot nu toe”, jubelde Verstappen dan ook over de boordradio.