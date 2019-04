Verstappen: ‘Hoop dat we later dit seizoen nog grote stappen zetten’

‘Als je niet de snelste bent, moet je punten verzamelen’

14 april Na een derde en een vierde plaats in Australië en Bahrein pakte Max Verstappen in China opnieuw een degelijke vierde plaats en zo bleef hij derde in de WK-stand. ,,Het resultaat is oké. Niks speciaals, maar we hebben tenminste weer goede zaken gedaan voor het kampioenschap.”