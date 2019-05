Verstappen houdt er thuis in Monaco heel ander sportleven op na

Door Arjan Schouten



Hiken. Hardlopen. Jetskiën. Wielrennen. Mountainbiken. Skiën. Fitnessen. Boksen. Gewichtheffen. (Tafel)voetballen. Zelfs biljarten. Het sporthart van Max Verstappen klopt ook naast het asfalt. Wie zijn sociale mediakanalen volgt, ziet de ene na de andere kiek waarop de Formule 1-coureur zich in het zweet werkt aan de Middellandse Zee. Monaco is zijn speeltuin.



De natuurlijke omgeving rond zijn appartement in de Monegaskische wijk Fontveille biedt hem met bergen en zee alle uitdaging en afwisseling. Hij praat er graag over. Zoals vorig jaar bij de GP in Brazilië, toen hij het had over een trainingsritje in Monaco met wat wielerprofs. Samen met oud-coureurs Jenson Button, Stoffel Vandoorne en Brendon Hartley belandde hij niet voor het eerst in een uiterst getalenteerd pelotonnetje, op een zaterdagochtend in november om half negen bij de brug naar Roquebrune-Cap-Martin, de pleisterplaats voor wielerprofs in Monaco.



Verstappen herkende truitjes van Team Sky en enkele gesoigneerde Sunweb-mannen. ,,Dylan van Baarle (Nederlands kampioen tijdrijden in 2018, red.) was er ook bij. Nou, die kan aardig trappen, zeg’', merkte Verstappen, die met het gezelschap naar Italië trok om daar bij Bordighera een berg op te draaien. ,,Waar wij dan bergop naar een lichter verzet moeten, blijven zij gewoon doordraaien. Wel mooi hoor, om te zien hoe goed die mannen zijn.”