Verstappen houdt rekening met verrassingen op Circuit Paul Ricard

Door Arjan Schouten



Geen huidige coureur die er al eens een een GP gereden heeft. En dat biedt toch een interessant vooruitzicht richting de achtste race van het seizoen op het 5.8 kilometer lange Circuit Paul Ricard, meent Max Verstappen. ,,Dat kan verrassingen opleveren, zeker qua strategie'', denkt de Limburger. ,,Dat ligt er ook aan hoe zwaar het op de banden gaat worden, met die lange doordraaiers hier.''



Net gearriveerd in de Provence, waar hij alleen een bandentest reed, weet Verstappen niet zo goed wat hij moet zeggen over de kansen voor Red Bull. ,,Het is nu nog een beetje vroeg om dat goed te kunnen zeggen. Moeilijk is om nu al te beoordelen hoeveel pijn dit circuit ons gaat doen. Hopelijk ligt het ons, maar aan één blik heb je genoeg om te zien dat er hier veel rechte stukken liggen. Dus is het hopen dat de bochten ons wat kunnen helpen.‘’