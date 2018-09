Verstappen: Ik moet mijn team bedanken voor de perfecte strategie

Over zijn motor had hij het hele weekend veel te klagen gehad. Nu viel het redelijk mee. Op die trage rondjes achter de safety car na, na het incident tussen Sérgio Perez en Esteban Ocon. ,,Ik was wel blij toen de safety car weer weg ging, want mijn motor viel bijna stil als ik naar de eerste versnelling moest.. Maar de auto was goed. Dat wisten we al."



Met weinig optimisme ging hij twee maanden terug de zomerstop in. Nu drie races en twee podiumplaatsen verder, weet hij nog altijd niet goed wat hij moet verwachten van de laatste zes races. ,,Deze baan ligt ons natuurlijk beter dan Monza. We zien wel wat nu de volgende goede mogelijkheid wordt. Mexico (waar hij in 2017 nog won, red.) wellicht. Maar ik denk niet dat het daar zo goed gaat worden als vorig jaar."