Verstappen: Ik verwacht geen wonderen op Silverstone

Nee, groot nieuws was die vijfde plaats in de kwalificatie niet voor Max Verstappen. Hij had het zelf al aangekondigd. Dus sprak hij na afloop op zijn gemak meer over het WK voetbal en de ontwikkelingen bij Zweden-Engeland, dan over zijn eigen prestaties op het asfalt. ,,Toen België gisteravond de 2-1 tegen kreeg, was ik wel effe boos... Iedereen keek me aan van 'wat ben jij aan het doen?'. Maar gelukkig zijn ze door. Engeland leeft hier meer in het team, merk ik. Maar uiteindelijk draait alles gewoon om Formule 1, hoor.''