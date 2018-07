Verstappen in Boedapest: Rijden als omaatje en biertje met Ricciardo

Zijn beste resultaat? Gek genoeg in zijn eerste jaar, bij Toro Rosso. Vierde, na een start vanaf plaats negen. In wat toen pas zijn tiende race was, zijn beste resultaat ooit. Een sensatie, heette het. In een race die bol stond van de incidenten, profiteerde Verstappen ondanks het ophalen van een nieuwe voorvleugel een een tijdstraf optimaal van alle pechgevallen in het topveld. ,,Een paar ronden voor het einde vroeg ik op welke positie ik eigenlijk reed en toen zei m’n engineer P4. Ik was sprakeloos, vroeg me af wat er allemaal gebeurd was voor me. Dit is als een droom me, dit had ik nooit verwacht in m’n eerste seizoen’’, vertelde Verstappen destijds.