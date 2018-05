Verstappen in de RB8, Ricciardo in de RB7 en een racende prinses

Zondag en maandag rijdt Max Verstappen weer in eigen land in Zandvoort bij de Jumbo Race Dagen. Maar wat is er nog meer te zien? Een overzicht.

Door Arjan Schouten



Niet één, niet twee, maar zelfs drie auto’s van Red Bull Racing zijn komend pinksterweekeinde te bewonderen in Zandvoort. Niet alleen Max Verstappen komt naar de Jumbo Race Dagen, ook teamgenoot Daniel Ricciardo en voormalig Red Bull-coureur David Coulthard komen in actie op het illustere circuit. Allemaal in een eigen demonstratie-auto, oude modellen die Red Bull Racing eerder in Formule 1-wereldkampioenschappen gebruikte. Net als vorig jaar racet Verstappen in de RB8 uit 2012. Ricciardo en Coulthard stappen beiden in een RB7 uit 2011.

Volledig scherm Daniel Ricciardo en Max Verstappen © Getty Images

Max zes keer in actie

Verdeeld over zondag en maandag komt Max Verstappen niet minder dan zes keer in actie voor een demonstratie over het circuit van Zandvoort. Op zondag met Ricciardo en Coulthard, op maandag alleen. Daarnaast zijn er interviews met Verstappen, deelt de Nederlandse raceheld handtekeningen uit en rijdt hij ook nog in een Aston Martin met een caravan aan de trekhaak voor een caravanrace.

Prinses Laurentien versus olympisch kampioene

Volledig scherm Prinses Laurentien © Photo News Natuurlijk is er naast Verstappen nog veel meer te zien in Zandvoort, zoals een heuse Ladies GT Race, waarin zeventien vrouwen het in compacte Toyota’s tegen elkaar opnemen. Voor een koninklijk randje zorgt Prinses Laurentien, die het opneemt tegen concurrentes als reality-ster Britt Dekker, olympisch schaatskampioene Carlijn Achtereekte, zangeres Ellen ten Damme, topmodel Kim Feenstra, actrice Monic Hendrickx, mode-ontwerpster Olcay Gulsen en sportjournaliste Barbara Barend.

Coronel door de Tarzanbocht

Met de vierde afspraak van het FIA WTCR-kampioenschap heeft Zandvoort ook een internationale topserie in huis gehaald. In het veld van toerwagens is Tom Coronel ongetwijfeld de lokale favoriet. Prins Bernhard van Oranje en Michael Verhagen zorgen met wildcards voor nog meer nationale inbreng.

Volledig scherm Jumbo Race Dagen, vorig jaar. © Pim Ras fotografie

Zon en drukte

Net als vorig jaar belooft het opnieuw heerlijk weer te worden en daarmee wordt wederom topdrukte verwacht in Zandvoort. Vorig jaar kwamen er verdeeld over twee dagen 100.000 bezoekers naar de badplaats. Nu mikken Frits van Eerd (CEO Jumbo) en circuiteigenaar Bernhard van Oranje op nog iets meer toeschouwers. Voor de zondag zijn de kaarten voor de paddock, de vip-tribune en de hoofdtribune al volledig uitverkocht. Voor de maandag zijn er nog wel een aantal paddockkaarten beschikbaar.