Verstappen in eerste training derde op gepaste afstand van Mercedessen

Een vrije training zonder spins of crashes, daar hadden we er sinds de seizoenstart nog maar weinig van gezien. Het gebeurde in de Engelse ochtend wel op Silverstone, waar het meeste spektakel kwam van een enkele coureur die een bocht miste en uit moest wijken via het gras. Verder zullen de meeste teams tevreden terugkijken op de eerste training: ze konden, zonder oponthoud, negentig minuten lang de gewenste informatie verzamelen. Belangrijk punt was voor de mannen om de limiet van de banden te testen. Vorige week begaven die van Bottas, Sainz en Hamilton het immers wat tot een onvergetelijke slotfase leidde. Deze week rijden de coureurs met nog zachtere banden.