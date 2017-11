Verstappen: Je moet altijd positief blijven

Het bewogen seizoen van Max Verstappen dreigt als een nachtkaars uit te gaan in Abu Dhabi, waar hij morgen als zesde start door balansproblemen. ,,Wat het hele jaar wel gelukt is, lukt hier niet.’’

Door Arjan Schouten

Nee, heel hoopvol was Max Verstappen niet, toen hij na een teleurstellende kwalificatie uiteindelijk op zijn praatstoel ging zitten in de paddock van het Yas Marina Circuit. Gekwalificeerd als zesde, een dikke tel achter de snelste Mercedes en ook nog 0,4 seconde achter teamgenoot Daniel Ricciardo. ,,Als je zelf niet lekker in de auto zit, kan je ook niks uitrichten’’, concludeerde hij, na een dag vol balansproblemen aan de achterkant van de RB13. ,,En ik moet het wel hebben van de kracht van m’n auto. Als dat niet goed zit, is het logisch dat je er ver van af zit.’’

Set-up

Net als op vrijdag kampte hij in de derde training en de kwalificatie voortdurend met grip. Het team probeerde nog het een en ander aan te passen aan de voorvleugel, maar zonder resultaat. ,,Op de een of andere manier kregen we het niet goed voor elkaar om mijn soort set-up te rijden. Wat het hele jaar wel goed gelukt is, kwam hier niet goed. En dan weet je al dat het een moeilijke kwalificatie gaat worden’’, zo besefte Verstappen snel. ,,Ach, hoort er ook bij. Kan ook wel eens gebeuren, toch?’’

Die conclusie trok hij met een uitgestreken gezicht, want liever had hij het voorkomen, voor de laatste race van het jaar. Het momentum was na een lange aanloop eindelijk aan zijn zijde, de laatste races. Met 90 WK-punten was hij daarin topscorer. Maar de matige kwalificatie wierp een donkere schaduw vooruit over zijn laatste race van het seizoen, morgen bij zonsondergang in Abu Dhabi. ,,Je moet altijd positief blijven’’, besloot hij. ,,Misschien gaat het in de lange runs wel wat beter, morgen. Je weet het niet, dat kan.’’

Of een podiumplaats nog mogelijk is? ,,Ik weet het niet’’ klonk het gemeend. ,,Je kan niks meer doen, hè. Een beetje met de vleugel spelen. Maar of ik het tempo ga hebben voor het podium? Ik heb geen idee.’’

Of hij in tegenstelling tot twee weken terug in Brazilië nu wel al het motorvermogen van Renault aan kan spreken? ,,Ik denk het wel, ja. Ik heb nog geen problemen gehad, dit weekend. Vind wel dat we zeker in het begin vol vermogen moeten krijgen. Kijk, als er op een gegeven moment niks meer te halen valt, kunnen we de motor altijd nog op ‘safe’ zetten. Dat gebeurt wel vaker.’’

Volledig scherm Max Verstappen staat de pers te woord in Abu Dhabi . © ANP