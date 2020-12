Verstappen kan Mercedessen nét niet aftroeven, Bottas grijpt pole

Door Arjan Schouten



Snel. Sneller. Snelst. Nooit eerder ging de gouden ronde richting poleposition in de Formule 1 zo snel als vanavond in Bahrein. Valtteri Bottas was in 53,377 sec. alweer rond op de buitenste lay-out van Sakhir Circuit. Zoals verwacht vloog op de 3,5 kilometer lange baan daarmee de snelst geklokte poleposition van Niki Lauda (Dijon 1974) uit de boeken. Na twee trainingen waarin George Russell de rapste was, liet Bottas in de kwalificatie even zien wie nu de baas is, bij afwezigheid van de door corona uitgeschakelde Lewis Hamilton. Invalkracht Russell was sneller in de trainingen en klokte logischerwijs ook zijn beste kwalificatieresultaat ooit met P2, maar op 0,026 werd hij wel voor het eerst in zijn carrière verslagen door een teamgenoot. Dat was hem bij Williams nog niet overkomen.