Verstappen kijkt uit naar updates in Spanje: 'Dit kan een bepalend moment in het seizoen zijn'

,,Iedereen heeft al veel ronden gereden in Barcelona en ik kijk ernaar uit om te zien hoe de auto’s zich dit jaar ontwikkelen. Er komen veel updates aan en hopelijk brengen die ons nog verder naar voren. De rest neemt echter ook nieuwe onderdelen mee", zegt Verstappen op zijn eigen website.



,,Het zou best een bepalend moment in het seizoen kunnen zijn. Ik ben ook benieuwd hoe iedereen het ervan afbrengt. Onze auto is erg snel. We hebben nog wat extra topsnelheid nodig, maar dat komt. Ik kijk natuurlijk ook uit naar het weekend in Spanje vanwege de mooie herinneringen aan mijn eerste overwinning in de Formule 1. Ik ben blij dat het Europese seizoen begint.”