Verstappen legt schuld bij Hamilton: 'Hij rijdt tegen mijn wiel op'

,,Hij wilde buitenomgaan'', legt Verstappen uit tegenover Ziggo Sport. ,,Op een gegeven moment geef ik wat gas bij om ervoor te komen. Er was plaats genoeg aan de linkerkant. Alleen wilde hij niet afgeven en hij rijdt gewoon tegen mijn wiel op.''



,,De boel was kapot, dat voelde ik meteen'', aldus Verstappen. ,,Ik sprong omhoog door die tik en het diffrentieel brak af. Gelijk na het uitrijden van de pitstraat voelde ik het al. Maar bij het uitstappen zag ik ook dat er een groot gat in de vloer zat. Het is jammer, want hier hadden we veel punten kunnen scoren. De auto was heel goed.''



Eerder in de race viel ook Daniel Ricciardo, ploeggenoot van Verstappen, al uit in Sakhir.