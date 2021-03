Verstappen: ‘Liever eerste geworden met een straf, dan op deze manier tweede’

Max Verstappen vocht in de Grand Prix van Bahrein een zinderend duel uit met Lewis Hamilton, maar de wereldkampioen van Mercedes won uiteindelijk toch in de eerste race van dit jaar. ,,Dat we nu zo balen is ook een goed teken”, oordeelde Verstappen na afloop.

De Red Bull-coureur stond met een zuur gezicht voor de camera na de race in Bahrein. Even glipte de vanaf pole gestarte Nederlander in de slotfase Hamilton voorbij, maar omdat hij bij zijn inhaalmanoeuvre buiten de baan was gekomen, moest hij de leiding weer uit handen geven. Het lukte hem daarna niet om de zevenvoudig wereldkampioen nogmaals te passeren.

Lees ook Play Verstappen grijpt naast zege in openingsrace na zinderend duel met Hamilton

,,Ik was liever eerste geworden met een penalty, dan op deze manier tweede”, zei hij bij Ziggo Sport. ,,Zo ben ik gewoon. Daar hoeft niet iedereen het mee eens te zijn.” Dat gevoel verwoordde hij tijdens de race ook al tegenover zijn team. ,,Had me maar laten rijden, ik had liever een straf van vijf seconden opgelopen.” Waarop teambaas Christian Horner aangaf dat de wedstrijdleiding de order had gegeven.

Bekijk hier de samenvatting van de race.

Hoewel het met de snelheid wel goed zat, verliep de race niet vlekkeloos voor Verstappen. Meermaals klaagde hij via de boordradio over problemen met zijn auto. ,,Er was iets heel raars aan de hand. Als ik van het gas ging, leek het of een wiel mee slipte. Daar moeten we nog even naar kijken.”

Doe mee met ons GP-spel

Maak het Formule 1-seizoen nog spannender en doe mee met het grootste Formule 1-spel van Nederland. Selecteer vier coureurs en voorspel de uitslagen. Toch overheerste uiteindelijk het positieve gevoel bij Verstappen, die dit weekend in alle vrije trainingen en in de kwalificatie de snelste was. ,,We konden echt het gevecht met ze aangaan”, zei hij over de Mercedessen. ,,We zijn erin geslaagd om de race uit te rijden en goede punten te scoren. Uiteindelijk is dit pas de eerste race van het seizoen. Het is ook een goed teken dat we nu zo balen. Vorig jaar waren we hier heel blij mee geweest.”

Hamilton

Hamilton glunderde uiteraard nadat hij voor het eerst in vijf jaar de eerste grand prix van het jaar had gewonnen. ,,Allereerst wil ik zeggen hoe geweldig ik het vind dat er hier fans aanwezig zijn. Iedereen houdt veilig en netjes afstand, maar het doet ons veel om publiek op de tribune te zien. Het is fantastisch dat we dit jaar gewoon een normaal Formule 1-seizoen kunnen draaien, al hopen we natuurlijk snel op meer fans", zei Hamilton, waarna hij complimenten uitdeelde aan Verstappen en zijn team.

,,Max reed geweldig. Ik moest iets speciaals laten zien om hier vandaag te winnen. Max probeerde alles tot de laatste meter, maar op het nippertje wist ik toch te winnen. Het was een zinderende race en ik ben blij dat we iedereen dit spektakel hebben kunnen geven. Ik ben iedereen bij Mercedes dankbaar. Het zal heel zwaar worden om de wereldtitel weer te winnen dit seizoen, maar we gaan er alles aan doen. Dit was in ieder geval een mooie start.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © EPA