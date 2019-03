Verstappen: Mercedes was wel heel snel

Door Arjan Schouten



Hij benadrukte het een keer of drie, in zijn rondje langs de camera’s, na de eerste twee vrije trainingen in Melbourne. ,,Mercedes is wel erg snel’’, zo herhaalde Max Verstappen, die ’s morgens vierde werd op Albert Park en ‘s middags derde, ruim achter beide Mercedessen. Maar voor de Ferrari’s. Speelden die Italianen verstoppertje? ,,Ik weet het niet. Dat kan ik niet over zeggen, het lijkt me nu vooral zaak dat we alleen naar ons zelf kijken. Daar de focus op leggen. We hebben nog genoeg te verbeteren, nog genoeg werk te doen. Iedereen zal dat hebben, het is pas de eerste dag van het seizoen, wat dat betreft was het best oké.”