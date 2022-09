Verstappen met goed gevoel richting race op Zandvoort: ‘Veel aanpassingen gedaan’

Podcast | ‘Max Verstappen en Red Bull delen mokerslag uit aan concurren­tie’

Max Verstappen was een klasse apart in Belgie. De Nederlander won met overmacht de Grand Prix in Spa. AD F1 watcher Arjan Schouten zag het dit weekend gebeuren. In een nieuwe Pitstop bespreekt hij het met Etienne Verhoeff.

28 augustus