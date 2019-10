Verstappen met zesde tijd in laatste training naar kwalificatie

Net als in de eerste training een dag eerder was het asfalt bij aanvang van de training nat. Dat ontmoedigde Verstappen echter niet om er vroeg aan te beginnen, net als alle andere coureurs deed hij dat op intermediates. Het bleef om die reden wel lange tijd rustig op de baan in de Mexicaanse hoofdstad.



Daar kwam pas in het laatste kwart van de sessie verandering in. Met nog een kwartier te gaan was de baan voldoende opgedroogd en dus ging iedereen naar buiten op droogweerbanden. Op dat moment hadden 12 coureurs nog geen tijd op de klokken gezet.



Bij het vallen van de vlag gaven de Ferrari’s het publiek nog even een voorproefje van wat ze later vanavond (om 20.00 uur in de kwalificatie) te wachten staat. Leclerc en collega Sebastian Vettel kwamen onderdoor bij de Mercedessen, die tot op dat moment het snelst waren. De verschillen waren klein bovenaan, al Verstappen moest toch zo'n acht tienden toegeven. In de slotminuut zette ook de Limburger nog even aan, maar hij moest zijn vliegende ronde noodgedwongen door een in de weg rijdende Alfa Romeo. ‘Ongelofelijk’, zei de coureur van Red Bull terwijl hij een handje uitstak.