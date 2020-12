Verstappen moet uitwijken voor Pérez na tik van Leclerc en is vroeg klaar in Bahrein

Door Arjan Schouten



Zijn start was prima, meteen op de kont van beide Mercedessen. Zijn podiumkansen bleven zo levend met een uitstekend vertrek en misschien zat er zelfs nog wel meer in. Maar die hoop vervloog al snel voor Max Verstappen. Klem achter beide Mercedessen moest hij even liften na een fout van Valtteri Bottas, waarna hij belandde tussen de Fin en Sergio Pérez. Nog geen vuiltje aan de lucht na drie bochten, tót Charles Leclerc in zijn Ferrari wel héél enthousiast op bocht vier af kwam suizen. De wel heel gretige Monegask remde ze er allemaal uit, maar tikte daarna Pérez op het achterwiel. Zo kwam de Mexicaan van Racing Point voor de neus van Verstappen langs tollen en tegelijkertijd naderde ook Leclerc van rechts.

Noodgedwongen uitwijken, dat was het enige wat Verstappen kon doen. En zo belandde hij zonder zelf ook maar één concurrent te raken in de bandenstapel. ,,Tja, daar kon ik weinig aan doen, hè“, verzuchtte Verstappen over de boordradio, alvorens hij uitstapte om terug naar de pits te wandelen.

Race 17 van 2020 en uitvalbeurt nummer 5 is een feit. Wederom eentje waar hij zelf helemaal niks aan kon veranderen, met Leclerc als duidelijke aanstichter van alle chaos. En een hele zure, want om zo nog te jagen op de tweede plaats van Bottas in het kampioenschap, wordt met nog maar één race in Abu Dhabi te gaan wel héél lastig. Leclerc was ook meteen klaar, Pérez wist nog wel zijn weg te vervolgen.

‘Totaal onnodig’

Eenmaal terug in de pitstraat, verscheen Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. ,,De start was wel oké, alleen daarna waren de auto’s om me heen super agressief. Ik probeerde gewoon uit de problemen te blijven,” verklaarde Verstappen. ,,Bottas had even een momentje, toen werd het gat wat kleiner, maar ik wilde niet hetzelfde scenario als in Singapore in 2017 (waar Verstappen in de sandwich belandde bij beide Ferrari’s, red.). Ik dacht, ik rem wat vroeger, maar toen kwam Charles Leclerc opeens nog onnodig hard aanzetten.”

Verstappen was duidelijk niet te spreken over de actie van Leclerc. ,,Hij neemt daar een onnodig risico, want je kan daar niet in één keer twee plekken winnen. Mij passeert hij misschien, maar ook Pérez? Dat vond ik wel héél optimistisch. Te enthousiast, totaal onnodig ook. Want uiteindelijk eindigt één van de drie auto’s achteraan en er hangen er twee in de muur. Ik vind het gewoon dom, dit had niet gehoeven,” concludeerde Verstappen.

