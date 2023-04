Verstappen moet vogel ontwijken tijdens kwalificatie voor GP van Australië

Leergieri­ge Nyck de Vries als Rupsje Nooitge­noeg in de F1-pad­dock: ‘Bahrein voelde als eerste schooldag’

Nyck de Vries absorbeert momenteel alle informatie die hij tot zich kan nemen om zich te ontwikkelen als Formule 1-coureur. In Djedda spart hij met Max Verstappen over het ideale kwalificatierondje op een voor hem onbekend circuit. ,,Ik ben op elf circuits nog nooit geweest, best veel.”