Verstappen moet zich bij stewards melden, pole in gevaar?

,,Volgens mij is het voor iedereen heel duidelijk. Als je een gele vlag ziet, rem je af”, zo antwoordde nummer twee Charles Leclerc nog even fijntjes. ,,Maar het gebeurde achter me, dus ik heb er zelf niks van meegekregen.”



Teambaas van Red Bull Christian Horner leek in een eerste reactie ook niet te vrezen. Net als Verstappen, die een beetje kriegel werd toen er nog een vraag werd gesteld over veiligheid. Of het allemaal wel zo veilig was wat hij deed, toen hij in het slot van zijn rondje bleef pushen na de crash van Bottas. ,,In een kwalificatie ga je er altijd vol voor. We rijden allemaal een Formule 1-auto. We weten allemaal echt wel wat we aan het doen zijn.‘’