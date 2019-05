Verstappen: Monaco niet de grootste kans op een zege dit seizoen

Verstappen: Geschokt door overlijden Lauda

21 mei Max Verstappen is geschrokken van het overlijden van Formule 1-legende Niki Lauda. ,,Ik ben geschokt door het overlijden van Niki Lauda. Hij was een echte legende in onze sport en iemand waar ik veel respect voor had. Rust in vrede”, schrijft Verstappen op zijn twitteraccount.