Verstappen: 'Na een overwinning hier kijk ik uit naar Zandvoort’

Zo laat komt Max Verstappen de baan op voor de Grand Prix van België 2022

Na een zomerstop van een maand is het Formule 1-seizoen hervat met de vrije trainingen voor de Grand Prix van België. Op het circuit van Francorchamps gaat wereldkampioen Max Verstappen het tweede deel van het jaar in met liefst 80 punten voorsprong op Charles Leclerc. Check hier hoe laat Limburger zondag in actie komt in de Ardennen.

27 augustus