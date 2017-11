Verstappen na 'redelijk saaie race': Je kan hier totaal niet inhalen

,,Je komt tot op een seconde en dan is het klaar", zo vertelt Verstappen tegenover Ziggo Sport.



Verstappen probeerde bij de start al gelijk een aanval te plaatsen bij zijn voorligger, Kimi Räikkönen, maar de Nederlander beaamde dat de Ferrari-coureur goed de deur dichthield. ,,Op een vrije baan waren mijn rondetijden goed dus het was zonde dat ik achter Kimi zat. Nu was het een redelijk saaie wedstrijd."



Verstappen gaat nu het seizoen erop zit niet gelijk op vakantie. ,,De komende weken moet ik nog wat dingen doen en daarna is het tijd voor vakantie. Dan ga ik in januari of februari pas weer denken aan het nieuwe seizoen."