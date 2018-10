Verstappen na schitterende tweede plek: ‘Dit was een beetje onverwacht’

,,Dit was een beetje onverwacht”, lacht Verstappen na de finish. ,,Ik had een goede start en daarna maakte het team de juiste strategische beslissing door eerder naar binnen te gaan dan Valtteri Bottas. In de laatste paar rondes had ik geen banden meer over.” Verstappen moest op het versleten rubber nog het gevecht aangaan met Hamilton, maar wist de regerend én zeer waarschijnlijk aanstaand wereldkampioen, knap achter zich te houden. ,,Dat deed Verstappen ongelooflijk”, vertelt Hamilton na afloop van de Grand Prix waarin Verstappen tot driver of the day werd uitgeroepen.