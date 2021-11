Verstappen na slechte start tweede achter Bottas, knappe opmars Hamilton

SprintraceEr viel voor Max Verstappen weinig te winnen en veel te verliezen in de sprintrace in Brazilië. De twee punten die hij mag bijtellen voor de winst, zijn toch mooi meegenomen. De van achteraan gestarte Lewis Hamilton werd nog knap vijfde. Daardoor is Verstappens voorsprong in het WK nu 21 punten.

Door Rik Spekenbrink



Verstappen begint de Grand Prix van São Paulo, zoals de race dit jaar officieel heet, zondag vanaf de tweede plek. Hij startte vanavond vooraan in de sprintkwalificatie, door de straf van Hamilton, maar zag bij de start direct Valtteri Bottas langszij komen en kon de Fin niet meer terughalen. Carlos Sainz (Ferrari) lag ook korte tijd voor Verstappen, maar werd uiteindelijk derde.

Lewis Hamilton sneed vanaf de laatste startplek wel erg eenvoudig door het veld. In een mum van tijd lag hij veertiende. Daniel Ricciardo was even een lastige klant, maar daarna klom de regerend kampioen snel op naar plek vijf. Zo eindigde hij zelfs kort achter Sergio Pérez, die geen potten kon breken. In de strijd om de constructeurs liep Mercedes zo een puntje uit op Red Bull, het gaatje is nu twee.

,,De start was niet geweldig, maar we begonnen ook op een hardere compound", zei Verstappen na de finish tegen interviewer Felipe Massa. ,,Hoe dan ook is onze snelheid best goed, alleen is inhalen moeilijk als je eenmaal dichter bij komt. Zeker bij een Mercedes, met meer snelheid op het rechte stuk, moet je wel een heel goede laatste bocht hebben om te kunnen inhalen. Dat was vandaag niet mogelijk. Maar het is oké.”

De sprintrace was het slotstuk van een doldwaze zaterdag. Al vroeg in de ochtend moest Verstappen zich melden bij de stewards voor het aanraken van Hamiltons auto, vrijdag na de kwalificatie. Daarna zat Mercedes een klein uur binnen om uitleg te geven over de achtervleugel. Het team kon de stewards niet overtuigen, want Hamilton werd uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt. Zijn vleugel was tijdens de DRS te ver geopend. De FIA gaf aan daar geen kwade opzet in te zien, maar vond ook geen verzachtende omstandigheden om van een sanctie af te zien. Daarom moest Hamilton de sprintrace achteraan starten. Hij wordt zondag ook nog eens vijf plekken teruggezet voor het vervangen van zijn verbrandingsmotor en start dus vanaf plek tien. ,,Het is nog niet voorbij”, zei hij over de boordradio.

Maar als Verstappen morgen vijf punten meer scoort dan Hamilton, en dus na de race een voorsprong heeft van minstens 26 punten, komt hij op ‘matchpoint’ en kan hij puur mathematisch komende week in Qatar al wereldkampioen worden.

