Verstappen na zevende zege in F1: ‘Ging erom zo min mogelijk fouten te maken’

,,Oh man, het was een hele tricky race. Ik slipte zelf ook nog even, maar kon gelukkig een mooie 360 maken en mijn auto op de baan houden,” zei hij. ,,Het ging er vandaag gewoon om om zo min mogelijk fouten te maken en dat is mij gelukt. Ja, ik ben nog een jonge coureur, maar je leert door de jaren heen.”

De Limburger vierde zijn zevende zege in de Formule 1, maar na de start leek de winst ver weg. Verstappen kwam heel slecht weg en viel terug van de tweede naar de vierde plaats. “Op dat stuk van de baan was weinig grip”, zei Verstappen bij Ziggo Sport. Ook de keuze om bijna halverwege de race naar ‘slicks’ (banden zonder profiel voor droog weer) te wisselen, pakte verkeerd uit. “Ik kreeg niet de juiste banden, ze kwamen totaal niet op temperatuur en dat zag je aan die spin.”

Maar alles kwam alsnog goed voor de Nederlander. “Ik zat lang vast achter Valtteri Bottas, maar toen ik eenmaal aan de leiding kwam, reed ik zo weg. Ik heb toen nog een keer een pitstop gemaakt om nieuwe intermediates te nemen, want Charles Leclerc had dat ook gedaan en die reed toen ontzettend hard.”

In de slotronden, na de zoveelste onderbreking door de safetycar, kwam het veld weer bij elkaar en kwam Sebastian Vettel nog angstvallig dichtbij. “Ik maakte me geen zorgen en reed toen vooral op safe. Het was niet nodig om te pushen en bovendien had ik de snelste ronde gereden, dus ik had alles onder controle.”