Verstappen: Niet favoriet, maar podium kan wel

Zondag rijdt hij zijn 75ste GP, een jubileumrace. Daar heeft hij best mooie verwachtingen bij, maar de Limburger blijft bovenal graag realistisch. ,,Hoe ik er nu naar kijk, is dat we eigenlijk tekort gaan komen. Vorig jaar kwamen we met nog een wat betere motor ook al drie tienden tekort op Sebastian Vettel (Ferrari, red.) in de kwalificatie’‘, aldus Verstappen, die toen als tweede weg mocht rijden en meteen nog voor de eerste bocht uit de race crashte samen met beide Ferrari’s.



,,Onze auto zal wel iets beter zijn geworden, ten opzichte van die van hun. Maar met de motor hebben we wel wat meer verloren en dat gaan we hier voelen. We missen nu nog iets meer vermogen, dus gaat het lastig worden. Zeg nooit nooit, we gaan er natuurlijk vol voor. Maar al sinds Canada, waarna Ferrari en Mercedes echt flinke stappen met de motor hebben gemaakt, zie ik ons nergens meer als favoriet, nee.‘’