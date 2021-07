Verstappen niet productief, wel de snelste op ‘oranje’ Red Bull Ring

Max Verstappen liet de reeds in grote getale aanwezige oranje-fans wachten aan het einde van de Oostenrijkse ochtend. Waar het gros van de coureurs nog even van de gelegenheid gebruik maakte om kilometers te maken op de testbanden van Pirelli, leek de Nederlander het wel welletjes te vinden. Hij kwam pas na een halfuur naar buiten en voerde niet veel later alweer snel de tijdenlijst aan, waar hij bij het aflopen van de klok nog steeds stond dankzij een late verbetering. Ruim een halve seconde had hij over ten opzichte van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die eerder op de dag wereldkundig maakte nog twee jaar bij Mercedes te blijven. En dat met slechts 15 rondjes op de Limburgse teller.



Het vertrouwen zal daardoor alleen nog maar gegroeid zijn, in aanloop naar de kwalificatie van later vanmiddag (15.00 uur). Een week geleden legde Verstappen met speels gemak beslag op pole position op dezelfde Red Bull Ring, om vervolgens ook de volle buit te pakken in de race.