Verstappen ondanks botsing tweede, wederom snelste tijd voor Bottas

De openingsfase van de tweede oefensessie was gereserveerd door bandenleverancier Pirelli. De coureurs moesten de eerste dertig minuten rijden op testbanden voor het volgende seizoen. Maar toen dat half uur tot genoegen van veel rijders eindelijk achter de rug was, zorgde Pierre Gasly al gauw voor nieuw oponthoud. In zijn Alpha Tauri ontstond brand. Het vuurtje was door de marshalls snel geblust, maar uiteindelijk ging er toch weer een kwartier verloren.

Amper vijf minuten later moest er opnieuw een rode vlag aan te pas komen, toen Verstappen en Stroll botsten. De Nederlander zette hem er op het rechte stuk langs, maar dat leek de Canadees niet door te hebben. Stroll stuurde in en de twee stootten elkaar van het asfalt af. ‘Is hij soms blind?!’, vroeg een furieuze Verstappen zich via de boordradio af. Uiteindelijk kwam Stroll met zijn Racing Point als grote verliezer uit de strijd. Die moest worden weggehaald, waar Verstappen wel op eigen kracht richting het team in de pitstraat kon. Na de training was het incident nog altijd under investigation.



In de minuten die resteerden nadat de baan weer was vrijgegeven, verbeterde alleen Lando Norris zich nog naar P3. Bottas (1.17,940 op softs) behield de snelste tijd, ruim een halve tel voor Verstappen (1.18,535 op mediums). Lewis Hamilton ging nog niet tot het gaatje, voor hem bleef het bij de achtste tijd. Hoe de verhoudingen precies liggen blijft na de eerste dag op Portimão onduidelijk, zeker is wel dat de slottraining morgen een drukke wordt.