Verstappen op P4 in Melbourne, pole voor Hamilton

Door Arjan Schouten



Geen verstoppertje spelen meer in Australië. Vol gas werd er gereden in de kwalificatie, na een winter verstoppertje spelen. En toen bleek Mercedes gewoon weer oppermachtig. De complete eerste startrij kleurt morgen zilvergrijs. Lewis Hamilton pakte in 1.20,486 zijn zesde pole op rij in Albert Park, zijn achtste in totaal in Australië. Collega Valtteri Bottas volgde op één tiende als tweede, een halve tel voor Sebastian Vettel.



Max Verstappen greep achter dit trio net als vorig jaar wederom plaats vier en mag zo opnieuw wegrijden vanaf de tweede startrij in Melbourne, waar hij nog nooit bij de beste drie kwalificeerde.